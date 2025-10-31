Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. District de Nicosie
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en District de Nicosie, Chypre

Nicosie
38
Strovolos
418
Nicosie
313
Lakatameia
261
4 propriétés total trouvé
Appartement dans Pachyammos, Chypre
Appartement
Pachyammos, Chypre
This breathtaking residential land in Pachyammos, Nicosia, offers the perfect blend of natur…
$290,302
Appartement dans Kokkina, Chypre
Appartement
Kokkina, Chypre
Welcome to one of Cyprus’s most coveted coastal treasures: a privileged seafront plot in Pac…
$754,786
Appartement dans Kato Pyrgos, Chypre
Appartement
Kato Pyrgos, Chypre
This 900-square-meter plot in Kato Pyrgos, Nicosia, falls under Zone H2b, which allows for a…
$87,091
Appartement dans Pachyammos, Chypre
Appartement
Pachyammos, Chypre
New reduce price for quick sale! Only 29.500 euros! Residential land is available for sale…
$34,256
