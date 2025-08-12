Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Chypre
  3. District de Nicosie
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Garage

Appartements avec garage à vendre en District de Nicosie, Chypre

Nicosie
39
Strovolos
625
Nicosie
525
Lakatameia
318
5 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Xyliatos, Chypre
Appartement 3 chambres
Xyliatos, Chypre
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
À propos du projet : Thalassa Beach Resort est un programme résidentiel de prestige en bord…
$302,230
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Xyliatos, Chypre
Studio 1 chambre
Xyliatos, Chypre
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
À propos du projet : Thalassa Beach Resort est un programme résidentiel de prestige en bord…
$153,139
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Xyliatos, Chypre
Appartement 2 chambres
Xyliatos, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 81 m²
À propos du projet : Thalassa Beach Resort est un programme résidentiel de prestige en bord…
$255,216
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Ayia Marina, Chypre
Penthouse 2 chambres
Ayia Marina, Chypre
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
À propos du projet : TessaMent est un projet résidentiel moderne situé dans l’un des quarti…
$151,846
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans District de Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
District de Nicosie, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 111 m²
À propos du projet : TessaMent est un projet résidentiel moderne situé dans l’un des quarti…
$162,889
Laisser une demande
