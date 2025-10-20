Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Nata
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Nata, Chypre

4 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Nata, Chypre
Villa 2 chambres
Nata, Chypre
Chambres 2
Surface 135 m²
This  village traditional house is located in the village of Nata, surrounded by vineyards a…
$261,653
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 2 chambres dans Nata, Chypre
Villa 2 chambres
Nata, Chypre
Chambres 2
Surface 135 m²
This  village traditional house is located in the village of Nata, surrounded by vineyards a…
$261,653
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 2 chambres dans Nata, Chypre
Villa 2 chambres
Nata, Chypre
Chambres 2
Surface 135 m²
This  village traditional house is located in the village of Nata, surrounded by vineyards a…
$261,653
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Monte OnlineMonte Online
Villa 2 chambres dans Nata, Chypre
Villa 2 chambres
Nata, Chypre
Chambres 2
Surface 135 m²
This  village traditional house is located in the village of Nata, surrounded by vineyards a…
$261,653
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Nata, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller