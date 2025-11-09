Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Monagri, Chypre

3 propriétés total trouvé
Appartement dans Monagri, Chypre
Appartement
Monagri, Chypre
Agriculture land  in Monagri village, in Limassol.The land has an area of 22,409sqm and bene…
$59,222
Appartement dans Monagri, Chypre
Appartement
Monagri, Chypre
The property consists of a very large agricultural field of 39.955 sqm located in Monagri v…
$36,926
Appartement dans Monagri, Chypre
Appartement
Monagri, Chypre
A residential land in Monagri area in Limassol, in H6a zone, 15% cover ratio, building densi…
$63,867
Caractéristiques des propriétés en Monagri, Chypre

