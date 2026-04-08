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Loyer mensuel d'un bien une villa avec jardin en Mesogi, Chypre

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Mesogi, Chypre
Villa 4 chambres
Mesogi, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 300 m²
À louer: Quartier paisible et serein de Mesogi, cette spacieuse villa individuelle offre un…
$3,338
par mois
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
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Caractéristiques des propriétés en Mesogi, Chypre

avec Vue sur la mer
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