Loyer mensuel de Maisons en Mesa Chorio, Chypre

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Mesa Chorio, Chypre
Maison 4 chambres
Mesa Chorio, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Villa de 4 chambres dans la zone de Mesa village de Paphos à 3 minutes de l'école internatio…
$3,227
par mois
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
