Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Melini
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Melini, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
8 propriétés total trouvé
Appartement dans Melini, Chypre
Appartement
Melini, Chypre
Agricultural land in Melini village in Larnaca in G3 zone, with 10 % cover ratio, building d…
$56,899
Laisser une demande
Appartement dans Melini, Chypre
Appartement
Melini, Chypre
Nice agricultural land in Melini village in Larnacal, in G3 zone, with 10% cover ratio, buil…
$45,287
Laisser une demande
Appartement dans Melini, Chypre
Appartement
Melini, Chypre
Agricultural land in Melini village of Larnaca in G3 zone, with 10 % cover ratio, building d…
$45,287
Laisser une demande
Appartement dans Melini, Chypre
Appartement
Melini, Chypre
Protected Zone land in Melini village in Larnaca in Z3 zone, with 0.01 % cover ratio, buildi…
$17,418
Laisser une demande
Appartement dans Melini, Chypre
Appartement
Melini, Chypre
A large Agricultural land situated in Melini area of Larnaca is available now.. Planning G3…
$174,181
Laisser une demande
Appartement dans Melini, Chypre
Appartement
Melini, Chypre
Nice agricultural land in Melini village in Larnaca in G3 zone, with 10 % cover ratio, build…
$63,867
Laisser une demande
MIPIFMIPIF
Appartement dans Melini, Chypre
Appartement
Melini, Chypre
An agricultural land in Melini village in Larnaca in G3 zone, with 10 % cover ratio, buildi…
$63,867
Laisser une demande
Appartement dans Melini, Chypre
Appartement
Melini, Chypre
Nice agricultural land in Melini village in Larnaca in G3 zone, with 10 % cover ratio, buil…
$45,287
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Melini, Chypre

avec Vue sur la montagne
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller