Appartements à vendre en Mazotos, Chypre

1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Mazotos, Chypre
Appartement 3 chambres
Mazotos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 1
Located in a luxury beachfront development, this spacious apartment offers 150 m² of living …
$381,792
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Caractéristiques des propriétés en Mazotos, Chypre

