  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Maroni
  4. Location longue durée
  5. Villa

Loyer mensuel de villas en Maroni, Chypre

1 propriété total trouvé
villa de 3 chambres dans Maroni, Chypre
villa de 3 chambres
Maroni, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 218 m²
This luxurious villa is located in the charming village of Maroni, combining village atmosph…
$4,218
par mois
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
