Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Malia
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Malia, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement dans Mallia, Chypre
Appartement
Mallia, Chypre
Terrain dans le village de Malia. Terrain plat, il ya eau, électricité et route directe.2 ét…
$82,967
Laisser une demande
Appartement dans Malia, Chypre
Appartement
Malia, Chypre
Terrain agricole dans le joli village de Vouni. Il y a des raisins et des arbres fruitiers s…
$69,139
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Malia, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller