Appartements à vendre en Lofou, Chypre

2 propriétés total trouvé
Appartement dans Lofou, Chypre
Surface 329 m²
Ce chalet de village en pierre traditionnelle unique est situé dans le village de Lofou 20 m…
$288,081
Appartement dans Lofou, Chypre
Disponible à la vente est la moitié indivise d'un terrain résidentiel, qui correspond à une …
$61,073
