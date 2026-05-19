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Vue sur la mer Villas à vendre en Limassol Municipality, Chypre

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Tserkezoi Municipality
3
1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Limassol, Chypre
Villa 5 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 225 m²
Un sanctuaire de six chambres à coucher d'élégance raffinée. Avec une vue panoramique impren…
$1,29M
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Limassol Municipality, Chypre

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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