  2. Chypre
  3. Limassol Municipality
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Limassol Municipality, Chypre

Maison de ville 2 chambres dans Limassol, Chypre
Maison de ville 2 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Découvrez un complexe résidentiel exclusif niché dans l'un des quartiers les plus prestigieu…
$518,545
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Maison de ville 2 chambres dans Limassol, Chypre
Maison de ville 2 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Découvrez un complexe résidentiel exclusif niché dans l'un des quartiers les plus prestigieu…
$576,161
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
