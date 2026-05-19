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Loyer mensuel d'un bien une propriété commerciale avec jardin en Limassol Municipality, Chypre

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2 propriétés total trouvé
Autre 900 m² dans Limassol, Chypre
Autre 900 m²
Limassol, Chypre
Surface 900 m²
Ce nouveau développement exclusif, prévu pour septembre 2026, met en valeur l'architecture u…
$24,612
par mois
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Agence
Fox Smart Estate Agency
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English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
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