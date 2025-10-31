Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel d'un bien Propriété commerciale avec vue sur la mer en Limassol Municipality, Chypre

Bureau 340 m² dans Limassol, Chypre
Bureau 340 m²
Limassol, Chypre
Nombre de salles de bains 1
Surface 340 m²
Prime Business Opportunity on Limassol’s Golden Business Mile Discover the splendor and sop…
$15,096
par mois
Bureau 200 m² dans Limassol, Chypre
Bureau 200 m²
Limassol, Chypre
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Available for rent, this spacious office provides 200 square meters of internal space, locat…
$8,128
par mois
Bureau 160 m² dans District de Limassol, Chypre
Bureau 160 m²
District de Limassol, Chypre
Surface 160 m²
Office space available on a busy commercial road in Limassol. Easy access to the highway, S…
$4,413
par mois
Bureau 280 m² dans Limassol, Chypre
Bureau 280 m²
Limassol, Chypre
Surface 280 m²
Sea Front fully renovated office of 280 sqm is located at the coastline of Limassol, in the …
$11,031
par mois
Bureau 270 m² dans Limassol, Chypre
Bureau 270 m²
Limassol, Chypre
Surface 270 m²
An exceptional real estate development nestled along the scenic coastline of Limassol, offer…
$12,773
par mois
Bureau 276 m² dans Limassol, Chypre
Bureau 276 m²
Limassol, Chypre
Surface 276 m²
Prime Business Opportunity on Limassol’s Golden Business Mile Discover the splendor and sop…
$8,709
par mois
Bureau 220 m² dans Limassol, Chypre
Bureau 220 m²
Limassol, Chypre
Nombre de salles de bains 1
Surface 220 m²
Nice office in Neapoli with sea view and covered area 220 square meters is available now.…
$6,967
par mois
