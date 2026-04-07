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Demeures à vendre en Limassol Municipality, Chypre

1 propriété total trouvé
Manoir 2 chambres dans Limassol, Chypre
Manoir 2 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 121 m²
A vendre: Spacieux 121 m2 maisonnette située dans la zone recherchée d'Agia Filaxi. Cette pr…
$408,677
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Agence
Fox Smart Estate Agency
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