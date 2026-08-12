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Mountain View Maisons à vendre en Limassol Municipality, Chypre

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Tserkezoi Municipality
4
1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Limassol, Chypre
Maison 6 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 550 m²
Une villa de luxe située à Agia Fyla, l'une des plus belles zones de Limassol avec vue sur l…
$1,54M
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Types de propriétés en Limassol Municipality

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maisons de ville
duplex

Caractéristiques des propriétés en Limassol Municipality, Chypre

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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