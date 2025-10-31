Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Limassol Municipality
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Jardin

avec jardin Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Limassol Municipality, Chypre

4 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Limassol, Chypre
Duplex 3 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 182 m²
The Only Luxury Apartments on the Sea in the Mediterranean The final and most exclusive res…
$4,53M
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Limassol, Chypre
Duplex 3 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,22M
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Limassol, Chypre
Duplex 3 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,14M
Laisser une demande
Monte OnlineMonte Online
Duplex 3 chambres dans Limassol, Chypre
Duplex 3 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 122 m²
For sale: Discover this modern off-plan duplex penthouse, offering a spacious internal area …
$754,786
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Limassol Municipality, Chypre

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller