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Loyer mensuel de manoirs en District de Limassol, Chypre

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1 propriété total trouvé
Manoir 3 chambres dans Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Manoir 3 chambres
Demos Agiou Athanasiou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 165 m²
Découvrez la vie familiale moderne dans l'un des quartiers résidentiels les plus recherchés …
$2,968
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Agence
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