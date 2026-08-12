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Bord du lac Maisons à vendre en District de Limassol, Chypre

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Limassol
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Demos Agiou Athanasiou
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Koinoteta Agiou Tychona
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Germasogeia
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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Alassa, Chypre
Maison 4 chambres
Alassa, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 337 m²
**Profitez de cette occasion unique d'acquérir une maison de deux niveaux avec 4+1 chambres …
$457,332
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Types de propriétés en District de Limassol

villas
chalets
demeures
bungalows
maisons de ville
duplex

Caractéristiques des propriétés en District de Limassol, Chypre

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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