  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. District de Limassol
  4. Résidentiel
  5. Bungalow
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Bungalows à vendre en District de Limassol, Chypre

Bungalow 6 chambres dans Louvaras, Chypre
Bungalow 6 chambres
Louvaras, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 250 m²
Discover this exceptional 6-bedroom detached home, located in the peaceful village of Louvar…
$2,90M
