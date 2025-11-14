Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Letymvou
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Letymvou, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
15 propriétés total trouvé
Appartement dans Letymbou, Chypre
Appartement
Letymbou, Chypre
Agricultural land for sale in Letymbou village in Paphos.Land features:Zone: Γ3 agricultural…
$34,836
Laisser une demande
Appartement dans Letymbou, Chypre
Appartement
Letymbou, Chypre
Agricultural land in total of 12629sqm in LetymvouBD: 10%CR: 10%Floor allowance : 22 parcels…
$116,121
Laisser une demande
Appartement dans Letymbou, Chypre
Appartement
Letymbou, Chypre
Surface 1 004 m²
The village of Letymvou  is one gorgeous  and quiet place, situated 14.5 kilometers northeas…
$69,673
Laisser une demande
Ness Wii MarketNess Wii Market
Appartement dans Letymbou, Chypre
Appartement
Letymbou, Chypre
For sale residential land in Letymbou, Paphos. The size of land is 1673 sq.m. and it has 90%…
$133,539
Laisser une demande
Appartement dans Letymbou, Chypre
Appartement
Letymbou, Chypre
Agricultural land 1998sqm in Letymvou just in 2km distance from village center.Property char…
$58,060
Laisser une demande
Appartement dans Letymbou, Chypre
Appartement
Letymbou, Chypre
This plot is located in Letymvou, Paphos.It has an area of 799sqm and benefits from c. 7m ro…
$60,383
Laisser une demande
MIPIFMIPIF
Appartement dans Letymbou, Chypre
Appartement
Letymbou, Chypre
Surface 1 004 m²
The village of Letymvou  is one gorgeous  and quiet place, situated 14.5 kilometers northeas…
$69,051
Laisser une demande
Appartement dans Letymbou, Chypre
Appartement
Letymbou, Chypre
Land In Kallepia Paphos Cyprus 7358sm Kallepia, a picturesque village in the Paphos region…
$81,285
Laisser une demande
Appartement dans Letymbou, Chypre
Appartement
Letymbou, Chypre
Προς πωληση οικιστικο τεμαχιο στο χωριο Λετυμπου της επαρχιας Παφου.Το τεμαχιο βρισκετε σε κ…
$232,242
Laisser une demande
Property InvestProperty Invest
Appartement dans Letymbou, Chypre
Appartement
Letymbou, Chypre
Residential land of 1004 sq.m with build density 40%, coverage 25% and 2 floors allowance wi…
$63,867
Laisser une demande
Appartement dans Letymbou, Chypre
Appartement
Letymbou, Chypre
Agricultural land in total of 4530sqm in LetymvouBD: 10%CR: 10%Floor allowance : 2Easy acces…
$139,345
Laisser une demande
Appartement dans Letymbou, Chypre
Appartement
Letymbou, Chypre
A big parcel of land in Kourdaka village, Paphos district Size: 30101m2 There is acce…
$69,673
Laisser une demande
Appartement dans Letymbou, Chypre
Appartement
Letymbou, Chypre
This land is in the peacefull Village of Letymbou
$69,673
Laisser une demande
Appartement dans Letymbou, Chypre
Appartement
Letymbou, Chypre
For sale residential land in Letymbou, Paphos. The size of land is 1673 sq.m. and it has 90%…
$133,539
Laisser une demande
Appartement dans Letymbou, Chypre
Appartement
Letymbou, Chypre
A large agricultural parcel of land in Kourdaka village, Paphos district. Land size is 3…
$69,673
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Letymvou, Chypre

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller