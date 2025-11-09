Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Lemona, Chypre

4 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Lemona, Chypre
Appartement 1 chambre
Lemona, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Charming Renovated 1-Bedroom House in the Traditional Village of Lemona, Paphos Nestled in …
$174,181
Laisser une demande
Appartement dans Lemona, Chypre
Appartement
Lemona, Chypre
Prime Agricultural Land for Sale in Lemona, Paphos We are pleased to present a rare opportu…
$49,932
Laisser une demande
Appartement dans Lemona, Chypre
Appartement
Lemona, Chypre
This agricultural land in Lemona, Paphos, Cyprus spans 7,024 square meters and falls within …
$46,448
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Appartement dans Lemona, Chypre
Appartement
Lemona, Chypre
For sale agricultural land in Lemona, Paphos.Land Features:Land sq.m. : 8027Zone type: agric…
$46,448
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Lemona, Chypre

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
