Maisons avec terrasse à vendre en Latsia Geri Municipality, Chypre

Latsia
83
Yeri
37
2 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Yeri, Chypre
Villa 5 chambres
Yeri, Chypre
Chambres 5
Surface 300 m²
Citio 2 – Villa “Vienna”, Geri, Nicosia — Modern 5-Bedroom Luxury Villa with Pool Citio 2…
$1,50M
Villa 5 chambres dans Latsia, Chypre
Villa 5 chambres
Latsia, Chypre
Chambres 5
Surface 366 m²
BOREAS DOMUS — Elegant 5-Bedroom Residence with Private Pool in Nicosia BOREAS DOMUS is a…
$1,85M
Types de propriétés en Latsia Geri Municipality

villas
chalets

Caractéristiques des propriétés en Latsia Geri Municipality, Chypre

avec Jardin
avec Piscine
Bon marché
Luxe
