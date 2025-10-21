Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec terrasse à vendre en Latsia Geri Municipality, Chypre

Latsia
122
Yeri
68
2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Latsia, Chypre
Appartement 2 chambres
Latsia, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 83 m²
Nombre d'étages 4
Low-rise complex with a parking in a residential area of Nicosia, Cyprus We offer spacious …
$276,045
Appartement 4 chambres dans Latsia, Chypre
Appartement 4 chambres
Latsia, Chypre
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 233 m²
Nombre d'étages 2
New complex of villas on the outskirts of Nicosia, Cyprus We offer spacious and luxury vill…
$803,140
