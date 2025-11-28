Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de des bureaux en Larnaca, Chypre

5 propriétés total trouvé
Bureau 76 m² dans Larnaca, Chypre
Bureau 76 m²
Larnaca, Chypre
Surface 76 m²
This landmark offices provides versatility and comfort. Located near the Radisson Blu Hotel …
$321,160
par mois
Bureau 80 m² dans Larnaca, Chypre
Bureau 80 m²
Larnaca, Chypre
Surface 80 m²
An office which is can be used as a shop, in the center of Larnaca for rent. It’s located on…
$872
par mois
Bureau 89 m² dans Larnaca, Chypre
Bureau 89 m²
Larnaca, Chypre
Surface 89 m²
An amazing office in the center of Larnaca for rent. The office is on the 5nd floor of the b…
$1,090
par mois
Bureau dans Larnaca, Chypre
Bureau
Larnaca, Chypre
Nombre de salles de bains 1
Office on the 3rd floor in the Larnaca center, one facing the main road (Makariou Street) an…
$1,308
par mois
Bureau 300 m² dans Larnaca, Chypre
Bureau 300 m²
Larnaca, Chypre
Surface 300 m²
This versatile commercial property is located on the main Larnaca–Limassol road in Kamares, …
$4,101
par mois
