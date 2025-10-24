Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en Laneia, Chypre

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Lania, Chypre
Villa 4 chambres
Lania, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Villa in Lania 4 bedroom ,2kitchens ,4bathrooms 20 minutes from Limassol and troodos mountai…
$1,34M
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Caractéristiques des propriétés en Laneia, Chypre

