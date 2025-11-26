Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec jardin à vendre en Laneia, Chypre

2 propriétés total trouvé
Appartement 5 chambres dans Lania, Chypre
Appartement 5 chambres
Lania, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 270 m²
Découvrez la sérénité dans cette villa remarquable nichée à Laneia, avec un vaste terrain de…
$1,49M
Appartement 4 chambres dans Lania, Chypre
Appartement 4 chambres
Lania, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 245 m²
Une pierre unique construite Bungalow dans le village recherché de Laniea. La propriété a ét…
$979,474
