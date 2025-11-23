Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de appartements en Lakatameia, Chypre

3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Lakatameia, Chypre
Appartement 2 chambres
Lakatameia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 77 m²
A charming ground floor apartment is available for rent in Lakatamia, Nicosia, just a short …
$1,150
par mois
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Appartement dans Lakatameia, Chypre
Appartement
Lakatameia, Chypre
Surface 37 m²
This modern Studio Apartment situated in the Lakatamia near Lidl area, just a stone's throw …
$763
par mois
Appartement 3 chambres dans Lakatameia, Chypre
Appartement 3 chambres
Lakatameia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Luxury 2 Bedroom Floor Apartment for Rent plus maids room. Very quiet residential area ar Ar…
$1,744
par mois
