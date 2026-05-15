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Mountain View Maisons à vendre en Kritou Tera, Chypre

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1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Kritou Terra, Chypre
Maison 3 chambres
Kritou Terra, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Charmante maison de 3 chambres à Tranquil Kritou Village de Tera Lieu: Situé dans le pitto…
$311,702
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Kritou Tera, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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