Appartements avec jardin à vendre en Kritou Tera, Chypre

1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Kritou Terra, Chypre
Appartement 3 chambres
Kritou Terra, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Charming 3-Bedroom Home in Tranquil Kritou Tera Village Location: Situated in the pictures…
$313,527
Caractéristiques des propriétés en Kritou Tera, Chypre

