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Villas avec jardin à vendre en Kourio Municipality, Chypre

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Ypsonas Municipality
13
2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Ypsonas Municipality, Chypre
Villa 4 chambres
Ypsonas Municipality, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
A vendre: Découvrez cette belle villa individuelle offrant confort et style au coeur d'Ypson…
$3,36M
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Villa 3 chambres dans Ypsonas Municipality, Chypre
Villa 3 chambres
Ypsonas Municipality, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Une villa individuelle spacieuse à vendre à Ypsonas, sur un grand terrain de 640 m2, offrant…
$698,658
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Caractéristiques des propriétés en Kourio Municipality, Chypre

Bon marché
Luxe
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