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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Kourio Municipality, Chypre

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Ypsonas Municipality
8
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9 propriétés total trouvé
Entrepôt 1 000 m² dans Kato Polemidion Municipality, Chypre
Entrepôt 1 000 m²
Kato Polemidion Municipality, Chypre
Surface 1 000 m²
Situé directement sur la route principale d'Ypsonas, l'un des quartiers industriels et comme…
$10,219
par mois
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Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Entrepôt 1 100 m² dans Ypsonas Municipality, Chypre
Entrepôt 1 100 m²
Ypsonas Municipality, Chypre
Surface 1 100 m²
Désignation des biens Une excellente occasion de louer un entrepôt moderne et bien entreten…
$17,284
par mois
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Propriété commerciale 1 000 m² dans Ypsonas Municipality, Chypre
Propriété commerciale 1 000 m²
Ypsonas Municipality, Chypre
Surface 1 000 m²
Entrepôt offrant une surface couverte de 1.000 m2 et un terrain de 4.000 m2 dans la zone ind…
$9,135
par mois
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Entrepôt 900 m² dans Ypsonas Municipality, Chypre
Entrepôt 900 m²
Ypsonas Municipality, Chypre
Nombre de salles de bains 2
Surface 900 m²
Spacieux entrepôt avec des bureaux privés Ypsonas . Situé au nord de l'autoroute au 3ème dom…
$10,590
par mois
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Bureau 1 584 m² dans Ypsonas Municipality, Chypre
Bureau 1 584 m²
Ypsonas Municipality, Chypre
Surface 1 584 m²
Disponible à la location, ce bureau d'occasion spacieux offre 1584 m2 d'espace intérieur, id…
$64,530
par mois
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Bureau 1 188 m² dans Ypsonas Municipality, Chypre
Bureau 1 188 m²
Ypsonas Municipality, Chypre
Surface 1 188 m²
Disponible à la location, ce bureau d'occasion spacieux offre 1188 m2 d'espace intérieur, id…
$48,398
par mois
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Entrepôt 1 000 m² dans Ypsonas Municipality, Chypre
Entrepôt 1 000 m²
Ypsonas Municipality, Chypre
Surface 1 000 m²
Un grand entrepôt industriel à Ypsonas, Limassol, maintenant disponible à la location. Offra…
$10,466
par mois
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Entrepôt 1 000 m² dans Erimi Municipality, Chypre
Entrepôt 1 000 m²
Erimi Municipality, Chypre
Nombre de salles de bains 1
Surface 1 000 m²
A louer: Grand entrepôt à Erimi, offrant 1000 mètres carrés d'espace intérieur. Cette propri…
$7,416
par mois
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Bureau dans Ypsonas Municipality, Chypre
Bureau
Ypsonas Municipality, Chypre
Tout nouvel entrepôt de bureau construit en 2024 disponible à la location. - 4 Plantes de c…
$18,166
par mois
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