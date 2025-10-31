Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements près du club de golf à vendre en Kourio Municipality, Chypre

2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Asomatos Municipality, Chypre
Appartement 2 chambres
Asomatos Municipality, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 78 m²
For sale off plan, this modern 2-bedroom apartment offers 77.7 m² of comfortable internal sp…
$396,901
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Asomatos Municipality, Chypre
Appartement 2 chambres
Asomatos Municipality, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
For sale: Off-plan apartment offering modern living with an internal space of 85 m2. This tw…
$429,648
Laisser une demande
