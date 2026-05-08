Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Konia
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Villas à vendre en Konia, Chypre

;
10 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Konia, Chypre
Villa 4 chambres
Konia, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 323 m²
Cette superbe villa de quatre chambres est située dans la belle région de Konia et offre une…
$2,46M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Villa 4 chambres dans Konia, Chypre
Villa 4 chambres
Konia, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 323 m²
Cette superbe villa de quatre chambres est située dans la belle région de Konia et offre une…
$2,48M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Villa 2 chambres dans Konia, Chypre
Villa 2 chambres
Konia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 117 m²
Situé dans le charmant village de Konia la propriété offre une expérience de vie de premier …
$668,428
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
CoexCoex
Villa 4 chambres dans Konia, Chypre
Villa 4 chambres
Konia, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 510 m²
Cette superbe villa de quatre chambres est située dans la belle région de Konia et offre une…
$2,98M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Villa 4 chambres dans Konia, Chypre
Villa 4 chambres
Konia, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 323 m²
Cette superbe villa de quatre chambres est située dans la belle région de Konia et offre une…
$2,51M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Villa 2 chambres dans Konia, Chypre
Villa 2 chambres
Konia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 117 m²
Situé dans le charmant village de Konia la propriété offre une expérience de vie de premier …
$656,883
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
GrekodomGrekodom
Villa 4 chambres dans Konia, Chypre
Villa 4 chambres
Konia, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 510 m²
Cette superbe villa de quatre chambres est située dans la belle région de Konia et offre une…
$3,11M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Villa 2 chambres dans Konia, Chypre
Villa 2 chambres
Konia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 94 m²
Situé dans le charmant village de Konia la propriété offre une expérience de vie de premier …
$528,739
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Villa 4 chambres dans Konia, Chypre
Villa 4 chambres
Konia, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 510 m²
Cette superbe villa de quatre chambres est située dans la belle région de Konia et offre une…
$3,11M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Villa 2 chambres dans Konia, Chypre
Villa 2 chambres
Konia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 94 m²
Situé dans le charmant village de Konia la propriété offre une expérience de vie de premier …
$505,650
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller