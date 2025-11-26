Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Konia
  4. Location longue durée
  5. Villa

Loyer mensuel de villas en Konia, Chypre

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Konia, Chypre
Villa 4 chambres
Konia, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Lovely two-floor villa located in the desirable village of Konia, just minutes from the Inte…
$2,711
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller