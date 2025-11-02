Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Konia
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Konia, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Konia, Chypre
Appartement 2 chambres
Konia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
For rent: This modern, fully furnished two-bedroom apartment offers a comfortable lifestyle …
$1,044
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller