Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Konia
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Konia, Chypre

villas
72
1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Konia, Chypre
Maison 2 chambres
Konia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
This ideal home combines sleek architecture and stylish interiors, providing a luxurious lif…
$629,376
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller