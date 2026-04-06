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Entrepôts à vendre en Koinoteta Times, Chypre

propriété commerciale
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Entrepôt 960 m² dans Timi, Chypre
Entrepôt 960 m²
Timi, Chypre
Nombre de salles de bains 4
Surface 960 m²
Entrepôt commercial à vendre – Timi, Paphos. Possibilité de location à long terme (99 ans) E…
$726,577
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