  2. Chypre
  3. Koinoteta Talas
  4. Location longue durée
  5. Bureau

Loyer mensuel de des bureaux en Koinoteta Talas, Chypre

2 propriétés total trouvé
Bureau 375 m² dans Tala, Chypre
Bureau 375 m²
Tala, Chypre
Nombre de salles de bains 4
Surface 375 m²
Available for rent is a spacious, key ready office space in the heart of Pafos, offering a g…
$6,901
par mois
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
