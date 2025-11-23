Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Talas
  4. Résidentiel
  5. Bungalow
  6. Jardin

Bungalows avec jardin à vendre en Koinoteta Talas, Chypre

Bungalow Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Bungalow 2 chambres dans Tala, Chypre
Bungalow 2 chambres
Tala, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
For sale: This charming resale bungalow offers comfortable living in the heart of Tala. With…
$380,877
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Talas, Chypre

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller