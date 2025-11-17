Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Pyrgou Lemesou
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chypre
Appartement 2 chambres
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
This furnished two-bedroom apartment is located in the highly desirable Amathountas area, di…
$1,742
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chypre

avec Jardin