  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Pyrgou Lemesou
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrain de golf

Maisons près du club de golf à vendre en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chypre

Maison 6 chambres dans Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chypre
Maison 6 chambres
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chypre
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Surface 748 m²
Nombre d'étages 3
$14,41M
Agence
John Taylor Cyprus
Langues
English, Русский, Dutch
