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Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chypre

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1 propriété total trouvé
Duplex 3 chambres dans Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chypre
Duplex 3 chambres
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 224 m²
Ce luxueux duplex de 3 chambres est situé dans l'une des zones de bord de mer les plus exclu…
$2,20M
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VIDI GROUP
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Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chypre

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