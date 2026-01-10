Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements près du club de golf à vendre en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chypre

Appartement dans Pyrgos Lemesou, Chypre
Appartement
Pyrgos Lemesou, Chypre
A vendre: Spacieux terrain dans la zone sereine de Pyrgos Lemesou. Ce grand terrain mesure 4…
$218,941
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chypre
Appartement 3 chambres
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Surface 148 m²
Sol 3/6
$2,15M
Laisser une demande
Agence
John Taylor Cyprus
Langues
English, Русский, Dutch
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 3 chambres dans Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chypre
Appartement 3 chambres
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Surface 145 m²
Sol 4/7
$2,37M
Laisser une demande
Agence
John Taylor Cyprus
Langues
English, Русский, Dutch
Telegram Écrire dans un Telegram
