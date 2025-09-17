Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Phoinikarion
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Koinoteta Phoinikarion, Chypre

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Foinikaria, Chypre
Villa 4 chambres
Foinikaria, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Cette superbe villa est située à Finikaria, Limassol et est un échantillon d'architecture mo…
$3,05M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Phoinikarion, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller