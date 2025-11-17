Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Phoinikarion
  4. Résidentiel
  5. Bungalow
  6. Jardin

Bungalows avec jardin à vendre en Koinoteta Phoinikarion, Chypre

Bungalow Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Bungalow 4 chambres dans Foinikaria, Chypre
Bungalow 4 chambres
Foinikaria, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
A modern Bungalow under construction by the owner on a large field of 13,137 sqm. 4 bedrooms…
$1,73M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Phoinikarion, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller