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Mountain View Villas à vendre en Koinoteta Parekklesias, Chypre

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Parekklisia, Chypre
Villa 4 chambres
Parekklisia, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 230 m²
Niché dans un impressionnant terrain résidentiel de 3000m2 entouré de verdure et de paysages…
$937,370
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Parekklesias, Chypre

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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