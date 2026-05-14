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Loyer mensuel de bungalows en Koinoteta Parekklesias, Chypre

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2 propriétés total trouvé
Pavillon 2 chambres dans Parekklisia, Chypre
Pavillon 2 chambres
Parekklisia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Situé dans les collines tranquilles de Parekklisia, ce bungalow simple et moderne au rez-de-…
$1,532
par mois
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Pavillon 2 chambres dans Parekklisia, Chypre
Pavillon 2 chambres
Parekklisia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Situé dans les collines tranquilles de Parekklisia, ce bungalow simple et moderne au rez-de-…
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Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Parekklesias, Chypre

avec Vue sur la montagne
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