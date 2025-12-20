Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Koinoteta Parekklesias, Chypre

villas
17
1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Parekklisia, Chypre
Maison 3 chambres
Parekklisia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 270 m²
A vendre est une maison moderne et spacieuse, situé sur un endroit serein embrassé par la na…
$3,11M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Parekklesias, Chypre

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller